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Индонезия хочет продать под застройку девственные коралловые атоллы

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Michael Runkel/Global Look Press

План Индонезии продать с аукциона права на застройку всего архипелага из более чем 100 тропических островов превратился в хаос, пишет The Guardian.
Чиновник министерства рыболовства присоединился к защитникам природы в критике этой продажи.

Аукционный дом Sotheby's описал необитаемый нетронутый заповедник Види как «одну из самых нетронутых экосистем коралловых атоллов, оставшихся на Земле», и в четверг должны быть объявлены открытые торги. Цена продажи не указана, но потенциальные покупатели должны будут внести залог в размере 100 тыс. долларов США.

Однако Виктор Густав Маноппо, генеральный директор отдела морского пространственного планирования в министерстве рыболовства, оспаривал, были ли выданы соответствующие разрешения для работы в морской охраняемой зоне в районе «Кораллового треугольника» на востоке Индонезии.

Продажа островов неиндонезийцам запрещена законодательством Индонезии, поэтому покупатели должны участвовать в торгах за акции PT Leadership Islands Indonesia (PT LII), индонезийской девелоперской фирмы, которая получила лицензию на право строительства эко-курорта и элитной жилой недвижимости на резерв.

Маноппо сказал, что PT LII не имеет полного разрешения центрального правительства на управление заповедником. «По нашей информации, у PT LII в настоящее время нет разрешения на морскую деятельность для использования вод островов Види», — заявил он на пресс-конференции на этой неделе.

«Согласно нашим правовым нормам, острова Види не могут принадлежать иностранцам и не могут продаваться», — добавил чиновник.

Защитники природы говорят, что застройка может поставить под угрозу их экосистемы, включающие тропические леса, мангровые заросли, лагуны, озера и коралловые рифы, где обитает огромное количество видов.

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