В АКРА заявили о восстановлении добычи и экспорта российской нефти в июле — сентябре

Российские нефтяные компании смогли быстро восстановить физические показатели добычи и поставок нефти после снижения весной 2022 года. О этом написало издание РБК со ссылкой на сообщение аналитиков рейтингового агентства АКРА.

По данным Минэнерго, с января по октябрь 2022 года общий объем добычи сырья в России вырос на 2,4% относительно такого же периода 2021 года, до 443 млн т.

В течение года динамика оказалась разноплановой: в марте добыча снизилась на 4,1%, в апреле — на 2,4%, однако в июне выросла на 2,7% (все данные год к году).

Во второй половине мая вице-премьер России Александр Новак сообщал, что добыча нефти в России может снизиться с 524 млн тонн до 480-500 млн тонн к концу 2022 года. На этой неделе Новак сказал, что Россия из-за неопределенной ситуации может снизить добычу нефти, но не намного.

Тогда же вице-премьер отметил, что потолок цен на российскую нефть повлияет на национальные компании, на реализацию продукции на экспортные рынки, однако энергоноситель окажется востребован.