Последний Boeing 747 сошел с конвейера после полувека производства

После более чем полувекового производства последний Boeing 747 сошел с конвейера американского завода в штате Вашингтон.

Последним заказчиком стал грузовой перевозчик Atlas Air, заказавший в начале этого года четыре грузовых самолета 747-8. Последний самолет был вывезен с крупного завода Boeing в Эверетте, штат Вашингтон, на этой неделе.

Как пишет The Guardian, гигантский реактивный самолет 747 за свою жизнь успел сыграть множество ролей: грузовой самолет, коммерческий самолет, способный перевозить почти 500 пассажиров, и даже президентский самолет Air Force One.

Когда он был впервые выпущен в 1969 году, это был самый большой коммерческий самолет в мире и первый самолет с двумя проходами. Он по-прежнему возвышается над большинством других самолетов.

Конструкция самолета включала в себя вторую палубу, простирающуюся от кабины назад над передней третью самолета, что придавало ему характерный горб, который делал его мгновенно узнаваемым и давал прозвище «Кит».

Но за последние два десятилетия Boeing и его европейский конкурент Airbus обратились к более экономичным и прибыльным самолетам; широкофюзеляжные самолеты с двумя двигателями вместо четырех у 747-го.

Delta была последней американской авиакомпанией, которая использовала 747 для пассажирских рейсов, закончившихся в 2017 году, хотя некоторые международные перевозчики продолжают использовать его, в том числе немецкая авиакомпания Lufthansa.

В мае Boeing объявил, что перенесет свою штаб-квартиру из Чикаго в Арлингтон, штат Вирджиния. Переезд в район Вашингтона, округ Колумбия, приближает его руководителей к ключевым чиновникам федерального правительства и Федеральному авиационному управлению, которое сертифицирует пассажирские и грузовые самолеты Boeing.