В городах-миллионниках снизились цены на аренду однокомнатных квартир

С февраля по декабрь 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре и Казани снизилась средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры. Больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге, на 15,7% и 12,5% соответственно. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий аналитик федеральной риелторской компании «Этажи» Александр Иванов.

«В Москве стоимость аренды однушки снизилась на 15,7%. В декабре снять такую квартиру в столице можно за 46,49 тыс. руб. В Санкт-Петербурге показатель уменьшился на 12,5% до 30,6 тыс. руб. В Красноярске стоимость аренды однушки упала на 4,1%, в Казани на 2,8% и Самаре на 1,8%. Снять такую квартиру в декабре в Красноярске можно за 18,33 тыс. руб., в Казани – за 22,82 тыс., в Самаре – за 17,9 тыс. руб.», — рассказал Иванов.

По его словам, ставки аренды зависят от двух основных факторов — баланса спроса и предложения на рынке аренды жилой недвижимости и фактических затрат собственников на содержание таких помещений, куда закладываются как регулярные коммунальные платежи, которые ежегодно индексируются, так и амортизационные затраты на ремонт, замену мебели и техники, цены на которые тоже растут.

«Поэтому тренд ежегодного роста арендных ставок вполне оправдан. Плюс в общем объеме предложения постепенно снижается доля квартир с так называемым «бабушкиным ремонтом», что также повышает среднюю стоимость аренды. Просто собственники понимают, что такие квартиры все сложнее сдать даже на волне пикового спроса», — объяснил эксперт.

По словам Иванова, наиболее подвержены снижению ставок города, где цена аренды за последние пару лет рекордно выросла и фактически превысила финансовые возможности потенциальных арендаторов, а также те города, где отмечается наиболее высокая динамика роста объема предложения.

«Заметнее всего объем предложения этой осенью вырос в Москве и Санкт-Петербурге, на фоне этого конкуренция за арендаторов выросла и ставки аренды стали более активно снижаться. Например, в Москве по сравнению с низким уровнем объема предложения в августе этого года, количество выставленных в аренду квартир к ноябрю выросло на 60–65%», — подчеркнул Иванов.

В то же время в 2022 году в части крупных городов России сохранился активный рост средних ставок аренды однокомнатных квартир. По данным «Этажей», с февраля по декабрь они выросли в Челябинске (+20,4%), Омске (+14%), Тюмени (+9,7%), Новосибирске (+8,8%), Волгограде (+8,2%), Ростове-на-Дону (+7,8%), Уфе и Екатеринбурге (+6,6%), Нижнем Новгороде (+5,6%) и Воронеже (+4,7%).