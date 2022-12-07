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Власти Приднестровья решили продлить режим ЧП из-за дефицита газа

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Власти Приднестровья решили продлить режим чрезвычайного положения в регионе из-за сохраняющегося дефицита газа. Об этом заявил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник, чьи слова приводятся на сайте Минэкономразвития Приднестровья.

«Мы не имеем возможности обеспечивать заявки всех промышленных потребителей. А если приходится выбирать или перераспределять поставки, а также проводить мероприятия по экономии, то режим ЧП сохранится», — отметил Оболоник.

По его словам, энергокризис все еще не закончился. Кроме того, постепенно наступает зима, следовательно, температура воздуха падает. Из-за этого потребление энергии растет.

5 декабря вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что правобережная часть республики с декабря временно отказывается от поставок газа из России. Министр уточнил, что весь объем газа, получаемый из России, будет поступать в Приднестровье.

До этого бывший молдавский премьер-министр Влад Филат заявил, что Молдавии стоит задуматься об объединении с Румынией, чтобы достичь энергетической независимости.

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