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Польская AmRest решила продать «Альмире» свою часть ресторанов KFC в России за €100 млн

Польская AmRest продаст «Альмире» 20% ресторанов KFC в России за €100 млн

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Depositphotos

Польская группа компаний AmRest, которая владеет 20% всех ресторанов KFC в России, решила продать их российской «Альмире» как минимум за €100 млн. Об этом сообщается на сайте группы.

«AmRest Group, ведущий европейский мультибрендовый ресторанный оператор, объявил о заключении соглашения о покупке акций с ООО «Альмира» в отношении продажи своего ресторанного бизнеса KFC в России. В качестве компенсации за сделку AmRest рассчитывает получить не менее 100 млн евро», — отметили в публикации.

В сообщении также указали, что для продажи необходимо разрешение от антимонопольного органа в России, согласие от YUM! Brands Inc., а также прочих разрешений, которые могут быть применимы в России. Также окончание сделки будет зависеть и от внешних факторов, в том числе и от обменного курса.

В AmRest добавили, что после обесценения российского бизнеса в финотчетности, сделка должна осуществиться без лишних корректировок.

В середине ноября бизнесмен Константин Котов, который станет новым владельцем российского бизнеса KFC, заявил, что сохранит меню сети ресторанов. По его словам, ренейминг потребуется по четырем позициям.

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