В «БКС Мир инвестиций» считают, что Россия вряд ли введет потолок дисконта на нефть Urals

Потолок дисконта на российскую нефть Urals относительно эталонного сорта Brent в качестве ответа на действия стран G7 и Австралии вряд ли одобрят в России, поскольку это означает нерыночность ценообразования, в том числе в отношении дружественных стран-импортеров. Такое мнение выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк, написало агентство РИА Новости.

Ранее 7 декабря газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что российские власти рассматривают три варианта ответа на введение потолка цен на импорт нефти из России. Первый вариант — полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали ограничение. В том числе, если они приобретают сырье через посредников. Второй — запрет на экспорт по контрактам, в которых включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какое государство импортирует нефть. И третий — введение так называемой индикативной цены: определение максимального дисконта нефти Urals к сорту Brent. При увеличении дисконта продажу хотят запретить.

«По применении его (предела дисконта на Urals) ко всем покупателям российской нефти. Вероятно, (этот пункт) придется исключить. Так как если «определенный» максимальный дисконт к Brent будет фиксированным, это будет означать нерыночность ценообразования в отношении дружественных стран-импортеров», — высказался эксперт.

Миронюк объяснил, что при определении максимального дисконта по некой формуле могут возникнуть разногласия и объем экспортируемой нефти сократится.

До этого независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов также назвал невозможным третий вариант с включением пункта о максимальном дисконте Urals. По его словам, Россия не находится в положении, когда может диктовать, какой максимальный дисконт может быть установлен на ее нефть.