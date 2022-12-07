Аналитик Демидов назвал нереализуемым запрет Москвы на продажу нефти странам Евросоюза

Москва не сможет ввести полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали предельную цену на российское сырье. Такое мнение выразил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в разговоре с Lenta.ru.

«Поставка будет блокироваться, когда нефть покупают нейтральные страны, но конечным получателем станет член G7 или ЕС. Интересно, а как Россия узнает, кто является финальным покупателем? Пока танкер идет, даже с сырой нефтью, владелец этой нефти может меняться сотни раз, поэтому это невозможно просто, мне кажется, технически сделать», — отметил аналитик.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что российские власти рассматривают три варианта ответа на введение странами G7 и Австралии потолка цен на импорт нефти из России. Кроме полного запрета на продажу нефти (в том числе, если страны приобретают сырье через посредников.), Москва прорабатывает возможность запрета на экспорт по контрактам, в которых включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какое государство импортирует нефть. И третий вариант — введение так называемой индикативной цены: определение максимального дисконта нефти Urals к сорту Brent. При увеличении дисконта продажу хотят запретить.

Третий вариант с включением пункта о максимальном дисконте Urals также невозможен, полагает эксперт. По его словам, Россия не находится в положении, когда может диктовать, какой максимальный дисконт может быть установлен на ее нефть.

По мнению Демидова, Россия сможет реализовать второй вариант, предполагающий запрет на экспорт по контрактам, куда включен потолок цен. «Я думаю, что это самый вероятный вариант, потому что кто в здравом уме будет включать в контракт потолок цен? Это будет консенсусное решение, вроде и волки сытые и овцы целые», — сказал он.

Ранее 7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти страны прорабатывают различные варианты ответа на введенные странами ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть.