Более половины россиян считают, что инфляция съедает весь доход по вкладам

Ставки по вкладам сейчас не самые привлекательные, инфляция нивелирует весь доход по депозитам. Так считают 55% россиян, следует из опроса финансовой компании Anderida Financial Group. «Газета.Ru» ознакомилась с его результатами.

«Более половины россиян – 55% — уверены, что в текущих реалиях ставки по вкладам не самые привлекательные и не перекрывают инфляционные издержки. Поэтому вклад используется не для приумножения капитала, а для его сохранности. Ставка по депозитам топ-10 банков, которые привлекли наибольший объем денег населения, по данным ЦБ сейчас составляет 7,3% годовых. Инфляция находится на уровне 12-13%», — отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

По данным компании, среди тех, кто имеет вклад, практически каждый второй — 45% — открыл один счет. Два депозита есть у 25% опрошенных, три — у 15%. Более четырех вкладов имеют 15% респондентов.

«Одна из причин открытия нескольких вкладов — ограничение страхового порога суммой в 1,4 млн рублей и боязнь россиян потерять средства в случае внезапной ликвидации кредитной организации», — указал Тараповский.

По данным компании, больше всего вкладчиков зафиксировано среди офисных сотрудников с доходом выше среднего — 35%. Далее идут предприниматели и самозанятые — 28%, а также пенсионеры — 22%. Гораздо реже держателями депозитов становятся учащиеся и те, кто занят домашним хозяйством. На них приходится лишь 15%.

Опрос Anderida Financial Group был проведен с 28 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1500 человек в возрасте 18-60 лет по всей России.