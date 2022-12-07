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В России завершились статические испытания самолета МС-21

«Иркут» и ЦАГИ завершили статические испытания нового российского самолета МС-21

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Корпорация «Иркут» и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) завершили статические испытания самолета МС-21. Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

По информации пресс-службы, в ходе финального этапа испытаний были подтверждены прочностные характеристики самолета. Машину удалось нагрузить до эксплуатационного уровня, максимального расчетного уровня и до разрушения фюзеляжа. Таким образом удалось определить несущую способность.

Также были проведены испытания на случай аварийной посадки.

«В ходе статических испытаний конструкция самолета выдержала огромные нагрузки, сильно превышающие эксплуатационные, подтвердив свою надежность», — рассказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Он добавил, что к 2030 году планируется выпустить около 270 таких самолетов.

Ранее сообщалось, что на Западе предложили открыть воздушное пространство над Россией, но только после окончания спецоперации.

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