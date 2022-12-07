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Россия увеличила производство шампанского в январе-ноябре на 25%

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Объем производства игристых вин в России за первые 11 месяцев 2022 года вырос на 25,4% относительно аналогичного периода 2021 года, до 14,1 млн дал. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Росалкогольрегулирования.

По данным ведомства, в целом производство алкогольной продукции в январе — ноябре 2022 года выросло на 10,8%, до 179,7 млн дал. В частности, Россия нарастила производство виноградных вин на 10,8%, до 30,2 млн дал, водки — на 5,3%, до 75,5 млн дал.

При этом в нашей стране за отчетный период сократился выпуск ликероводочных напитков крепостью ниже 25% на 76,6% относительно января — ноября 2021 года, до 653,7 тыс. дал. Объем выпуска виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом снизился на 43,8%, до 78,1 тыс. дал за это же время.

В середине ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные пресс-службы Росаккредитации написала, что российские производители спиртных напитков стали оптимизировать производство на фоне международных санкций и торговых ограничений.

В начале ноября издание РБК сообщило, что менее чем за два месяца до новогодних праздников у оптовых и розничных продавцов алкоголя возникла нехватка популярного импортного спиртного.

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