«Ъ»: российским нефтяникам придется доплатить в бюджет за слишком дорогой бензин

Российские нефтекомпании к концу 2022 года могут заплатить в бюджет порядка 6 млрд рублей за поставки бензина на внутренний рынок. Это произойдет впервые с 2020 года и будет вызвано слишком высокими ценами на топливо внутри страны, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на мнение отраслевых аналитиков.

Причиной доплат может стать бензиновый демпфер, который к началу декабря находился в отрицательной зоне. В дальнейшем разница между экспортными и внутренними ценами на топливо рискует только увеличиться, говорится в материале.

«Бензиновый демпфер, согласно экспортным котировкам в первые дни декабря, мог бы составить минус 1,43 тыс. руб. за тонну. Если предположить, что котировки по состоянию на 5 декабря сохранятся до конца года, демпфер может составить минус 2 тыс. руб. за тонну. В результате суммарные выплаты нефтекомпаний в бюджет в декабре по бензиновому демпферу могут составить около 6 млрд руб.», — уточняется в статье.

Главной задачей демпферного механизма является сглаживание внутренних цен на топливо. Его принцип работы заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы получают компенсации как часть разницы между экспортными и фиксированными ценами внутреннего рынка. Но если этот показатель находится в отрицательной зоне, тогда нефтяники не получают, а, напротив, осуществляют выплаты в бюджет.

Аналитики «Петромаркета» считают основной причиной перехода демпфера в отрицательную зону рост дисконта Urals к Brent в начале декабря. Это было обусловлено вступлением в силу нефтяного эмбарго Евросоюза (ЕС) на морские поставки российской нефти. Дисконт к Urals относительно Brent в начале декабря колебался в диапазоне $26,5-31,5 за баррель.

16 ноября в Совете Федерации (Совфеде) одобрили закон, согласно которому в период с 2023 по 2025 год налоговая нагрузка на нефтяную и газовую отрасли возрастет. В частности, у российского энергохолдинга «Газпрома» будет изъято по 50 млрд рублей в месяц, то есть в общей сумме 1,8 трлн рублей.