Глава IATA заявил, что Западу нужно готовиться к возобновлению полетов через Россию

Западным странам необходимо начать готовиться к возобновлению рейсов через воздушное пространство России для снижения нагрузки на авиакомпании. Такое мнение выразил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш, написала газета Telegraph.

«Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства», — сказал Уолш.

По словам Уолша, Пекин, недавно ограничивший рейсы из-за антикоронавирусных ограничений, может в 2023 году ослабить рестрикции. В таком случае у китайских авиакомпаний будет преимущество перед, например, авиакопанией British Airways, чьи рейсы могут задерживать на несколько часов из-за обхода российского воздушного пространства.

Также глава IATA добавил, что из-за запрета на полеты над небом России и Украины над Европой стали в большом количестве скапливаться лайнеры.

Во второй половине октября агентство Bloomberg сообщило, что гонконгская авиакомпания Cathay Pacific собирается в скором времени возобновить полеты в воздушном пространстве России.