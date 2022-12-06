Евросоюз планирует отключить от SWIFT еще три российских банка

Европейский союз (ЕС) в рамках девятого пакета санкций против Москвы может наложить запрет на транзакции с еще тремя российскими банками. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на сообщение осведомленных источников.

Издание не указало, о каких именно российских кредитных организациях идет речь. Всего от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) отключены 10 российских банков, в том числе Московский кредитный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Новикомбанк.

Также газета сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) может включить в девятый пакет санкций запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России.

Очередной пакет ограничительных мер официальные лица ЕС планируют обсудить с государствами-членами содружества в ближайшие дни. Согласовать документ намереваются к концу следующей недели. О том, что страны ЕС обсуждают введение девятого пакета антироссийских санкций стало известно в первой половине октября.

В конце ноября вице-премьер России Александр Новак в ходе выступления на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме заявил, что Россия и Китай работают над системой расчетов без SWIFT.