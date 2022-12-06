МИД Испании сообщил об увеличении финансирования МУС для расследований на Украине

Министерство иностранных дел Испании сообщило, что внесет дополнительные €620 тыс. в бюджет Международного уголовного суда (МУС) для финансирования расследований на Украине, передает РИА Новости.

«Министр иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Хосе Мануэль Альбарес сегодня проинформировал главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, что Испания внесет в эту международную организацию €620 тысяч для финансирования расследования войны на Украине», — сказано в сообщении.

В МИД утончили, что €540 тыс. будут направлены в фонд, который создан специально прокуратурой МУС для расследований, а €80 тыс. в фонд помощи жертвам конфликта.

6 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что создание некоего международного трибунала по Украине «находится на столе». По его словам, Соединенные Штаты также поддерживают усилия Международного уголовного суда «по сбору доказательств и информации».

Ранее представитель министерства иностранных дел Франции заявил о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине совместно с европейскими партнерами, а также украинскими. Он отмечал, что Париж поддерживает расследования органов правосудия Украины и МУС в Гааге, которые направлены на привлечение к ответственности виновных в этих преступлениях.