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Премьер Словении сообщил, что Любляна намерена транспортировать алжирский газ в Венгрию

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Reuters

Власти Словении намерены построить газопровод для транспортировки алжирского газа в Венгрию. Об этом сообщил премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб, написала газета Financial Times.

Голоб отметил, что таким образом Любляна собирается помочь Будапешту с избавлением от зависимости в российском энергоносителе. По его словам, этот трубопровод может заработать через 2-3 года.

«Венгрия полностью зависит от российского газа, но она не единственная. Австрия находится в аналогичном положении. Соседи (должны) помочь им решить эту проблему, сами они не справятся», — отметил политик.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции в отношении поставок российского газа и ядерной энергетики России приведут к трагическим последствиям для республики.

Затем глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна «много боролась» за национальные интересы во время переговоров в Евросоюзе (ЕС), в результате чего ее освободили от необходимости применения потолка цен на поставки сырья из России.

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