Гендиректор «Дождя»* сообщила о планах получить лицензию на вещание в другой стране

Генеральный директор телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Наталья Синдеева (признана в РФ иностранным агентом) заявила, что после запрета в Латвии канал намерен получить лицензию на вещание в другой стране. Ее слова передает РБК.

«Продолжим работать в YouTube. Выключимся из кабельных сетей на время. Потеряем деньги. Будем получать новую лицензию в другой стране», — рассказала Синдеева.

6 декабря национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала «Дождь» «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».

2 декабря глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что «Дождь» оштрафован на 10 тыс. евро из-за появления в эфире телеканала карты, на которой полуостров Крым включен в состав России.

Позднее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил о начале подготовки высылки журналистов «Дождя».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с телеканалом «Дождь» в Латвии является примером иллюзии о том, что где-то за пределами России «лучше и свободнее».