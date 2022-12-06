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В Минэкономразвития сообщили о планах восстановить авиасообщение между Россией и Абхазией

Минэкономразвития: разработан проект дорожной карты по запуску авиасообщения РФ-Абхазия

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Заместитель главы Минэкономразвития России Дмитрий Вольвач заявил, что РФ и Абхазия разработали совместный проект по возобновлению авиасообщения между двумя странами, передает ТАСС.

По словам замглавы, на реализацию проекта по восстановлению аэропорта Бабушара потребуется 20,54 млрд руб. Вольвач уточнил, что планируемая пропускная способность аэропорта после первого этапа реконструкции составит 400 пассажиров в час, или 3 млн пассажиров в год.

Расположенный в абхазском селе Бабушара аэропорт (в 18 км от Сухума) не работает с конца грузино-абхазской войны в 1993 году по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Ранее стало известно, что в Таиланде приземлился первый с марта 2022 года российский авиарейс.

Также сообщалось, что ввиакомпания «Россия» расширяет авиасообщение из Сочи в Дубай.

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