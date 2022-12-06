Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

В Минтруде заявили о сокращении разрыва между зарплатами женщин и мужчин в России

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что разрыв между зарплатами женщин и мужчин в России сокращается, однако остается на высоком уровне — почти 28%. Ее слова на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации передает ТАСС.

Как сообщила Баталина, в России все еще сохраняются барьеры женской занятости, когда женщины не получают достаточного продвижения хотя и владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами. По словам замглавы Минтруда, в связи с этим в рамках форума развиваются различные программы развития женского лидерства, в том числе и образовательные проекты.

Баталина отметила, что в России традиционно высока доля женщин-предпринимательниц, составляющая порядка 40%. Кроме того, по ее словам, в последние годы выросло количество женщин на руководящих должностях. Сейчас этот показатель сохраняется на уровне порядка 20%, тогда как в мире он составляет около 4,4%.

В августе сообщалось, что Минтруд начал проектировать национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. Данная программа предполагает, что получится преодолеть «стеклянный потолок», обеспечив гендерное равенство и баланс между семьей и работой.

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы будет ориентирована на реализацию принципа равных прав и свобод полов во всех сферах жизни, а также повышение экономической независимости.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть