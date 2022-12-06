В Минтруде заявили о сокращении разрыва между зарплатами женщин и мужчин в России

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что разрыв между зарплатами женщин и мужчин в России сокращается, однако остается на высоком уровне — почти 28%. Ее слова на заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации передает ТАСС.

Как сообщила Баталина, в России все еще сохраняются барьеры женской занятости, когда женщины не получают достаточного продвижения хотя и владеют профессиональными навыками наравне с мужчинами. По словам замглавы Минтруда, в связи с этим в рамках форума развиваются различные программы развития женского лидерства, в том числе и образовательные проекты.

Баталина отметила, что в России традиционно высока доля женщин-предпринимательниц, составляющая порядка 40%. Кроме того, по ее словам, в последние годы выросло количество женщин на руководящих должностях. Сейчас этот показатель сохраняется на уровне порядка 20%, тогда как в мире он составляет около 4,4%.

В августе сообщалось, что Минтруд начал проектировать национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. Данная программа предполагает, что получится преодолеть «стеклянный потолок», обеспечив гендерное равенство и баланс между семьей и работой.

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы будет ориентирована на реализацию принципа равных прав и свобод полов во всех сферах жизни, а также повышение экономической независимости.