Аналитик Юшков назвал легальной схему закупки странами Ближнего Востока нефти у России и продажи ЕС собственной нефти

Схема закупки странами Ближнего Востока нефти у России с перепродажей своей нефти Евросоюзу легальна. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Ранее о том, что так могут делать дружественные России страны Ближнего Востока и Азии, сообщала газета «Ведомости».

«Саудовская Аравия покупала мазут у России, после переработки нефть шла на мировой рынок. Так делают и другие страны Ближнего Востока и Азии. Формально схема «закупить нефть у России и экспортировать свою нефть в Евросоюз» легальна. Никто ее не запрещает. После введения ограничений на импорт нефти странами ЕС, G7 и Австралии и потолка цен на топливо из РФ в $60 за баррель никто не запрещает дружественным России странам покупать нефть из РФ ни по потолку, ни без потолка. И перепродавать свою нефть на мировом рынке, в том числе странам Евросоюза», — рассказал Юшков.

По его словам, в этом случае страны Евросоюза будут покупать нефть дороже, чем у России.

«Сейчас нефть из Азии и с Ближнего Востока будет для европейцев дороже, без скидок. Плюс дополнительные логистические затраты приведут к подорожанию поставок. Раньше Россия давала партнерам скидку в $20 за баррель. То есть при стоимости нефти $85-90 за баррель РФ продавала топливо по $60-70», — уточнил аналитик.

Юшков отметил, что сейчас как минимум скидки на аналогичную нефть от стран Азии и Ближнего Востока у ЕС не будет.

«Если еще Россия сократит экспорт нефти, дефицит усугубится. Россия может сократить экспорт на 100-200 тыс. баррелей в сутки. Цены на нефть могут достичь $100 за баррель», — подчеркнул эксперт.

По прогнозам Юшкова, в декабре-январе Россия может увеличить поставки нефти в Азию и на Ближний Восток — перед вступлением в силу ограничений на импорт нефти в феврале 2023 года.

По данным «Ведомостей», поставки нефтепродуктов из РФ в дружественные страны взлетели с 820 тыс. баррелей сутки в январе до 1,42 миллиона баррелей в сутки в сентябре. Поскольку страна изменила маршруты поставок, выросли объемы экспорта в Турцию, ОАЭ, Египет, Саудовскую Аравию, Сингапур, Малайзию, Индию и Китай. Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит отметил, что ближневосточные страны могут использовать российское топливо для внутренних нужд, а свое экспортировать в Европу.