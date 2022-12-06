Рябков объявил о готовности российских ведомств к введению «потолка» цен на нефть

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что отечественные ведомства подготовлены к введению странами Запада предельных цен на российскую нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подготовка к данному шагу в разных сферах <...> соответствующими нашими ведомствами и структурами была проведена», — сказал он.

Рябков пообещал обеспечить соблюдение интересов России в этой сфере.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. В Кремле отказались принимать решение западных стран. 5 декабря также начинает работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».