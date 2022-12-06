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Новак: запрет компаниям использовать потолок цен на нефть заработает до конца года

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка разрабатывается. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разрабатываем решение», — сказал Новак.

Он также выразил уверенность, что этот механизм заработает до конца текущего года.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что введение предельных цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель поможет сократить сырьевые доходы Москвы.

Решение о введении потолка цен на российскую нефть, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия, вступило в силу 5 декабря. Потолок цен установлен на уровне $60 за баррель, после 15 января его станут регулярно пересматривать. Ограничения затронут широкий спектр услуг, связанных с морской транспортировкой нефти. В Кремле отказались принимать решение западных стран. 5 декабря также начинает работать эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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