«Метриум»: квартиры бизнес-класса по низким ценам продают в пяти жилых комплексах Москвы

У москвичей есть возможность приобрести дешевые квартиры бизнес-класса в пяти жилых комплексах (ЖК) столицы. Такие лоты в наличии в ЖК Stellar City, City Bay, Prizma, «Селигер Сити» и Wellton Towers, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков компании «Метриум».

«Лидером рейтинга стал ЖК Stellar City в Можайском районе столицы — это дома разной этажности рядом с инновационным центром «Сколково». Один квадратный метр квартиры бизнес-класса в комплексе стоит в среднем 285,3 тысячи рублей», — говорится в материале.

На втором месте рейтинга жилых комплексов с наиболее доступными ценами оказался ЖК City Bay, расположенный в районе Покровское-Стрешнево. Квадратный метр там стоит в среднем 369 тыс. рублей. С учетом скидки 15% стоимость «квадрата» может достигать 313,8 тыс. руб.

Тройку лидеров замкнул ЖК Prizma в Обручевском районе. Квадратный метр в квартирах бизнес-класса там стоит в районе 371,5 тыс. руб. На четвертом месте оказался ЖК «Селигер Сити», расположенный в районе Западное Дегунино. Стоимость «квадрата» там оценивается в 387,6 тыс. руб. Топ-5 рейтинга замкнул ЖК Wellton Towers в районе Хорошево-Мневники. Цена квадратного метра в квартирах составляет в среднем 404,6 тыс. руб., уточняется в статье.

5 декабря аналитики агентства недвижимости «Метриум» представили статистические данные, согласно которым в московских новостройках за год количество предлагаемых квартир и апартаментов с четырьмя и более комнатами уменьшилось на 7%. В ноябре 2022 года застройщики столицы предлагали 1,6 тыс. таких лотов, тогда как в ноябре 2021 года их было более 1,7 тыс.