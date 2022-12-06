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Первый в мире банкомат по продаже золотых монет открылся в Индии

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Depositphotos

Компания Goldikka открыла в индийском городе Хайдарабад первый в мире банкомат по продаже золотых монет. Местные жители получили возможность приобрести золотые монеты на деньги с кредитных или дебетовых пластиковых карт, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление фирмы.

«Мы с гордостью объявляем, что успешно запустили «золотой» банкомат! Надеемся, что благодаря этому достижению Индия снова станет птицей с золотыми перьями», — говорится в сообщении индийской компании.

При этом Goldikka не собирается останавливаться на открытие первого в мире банкомата по продаже монет. В обозримом будущем фирма планирует открыть в городе Хайдарабад еще четыре подобных автомата.

«Мы планируем установить следующие четыре автомата в Хайдарабаде, в том числе и в аэропорту. Потом мы охватим всю страну, а затем и весь мир», — написал вице-президент Goldikka Ритика Митра в Twitter.

Местные жители получили возможность приобрести золотые монеты весом от 0,5 до 100 граммов. Первый в мире «золотой» банкомат оборудован встроенной камерой и системой звуковой сигнализации, заключил он.

18 октября китайское издание «Хуаньцю шибао» сообщило, что азиатские страны, включая Индию, закупились золотом летом на фоне падения спроса западных стран. С апреля из хранилищ ведущих мировых бирж драгметаллов в восточном направлении отправили более 527 тонн драгоценного металла.

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