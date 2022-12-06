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Компания «Бочкари» может купить закрытый завод PepsiCo в Подмосковье

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Depositphotos

Владелец пивоваренной компании «Бочкари» Вадим Смагин может расширить бизнес в сегменте безалкогольных напитков, его структура рассматривает возможность приобретения закрытого подмосковного завода PepsiCo в Раменском. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные базы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство ООО «Клин Аква» основного владельца пивоваренной компании «Бочкари» Вадима Смагина о предварительном согласии на получение основных средств АО «Вимм-Билль-Данн Напитки» («ВБД Напитки») <....> «ВБД Напитки» выпускала соки на заводе в подмосковном Раменском, в 2015 году предприятие было закрыто», — говорится в материале.

В 2021 году закрытый завод решили продать. По словам собеседника газеты, до кризиса 24 февраля стоимость пустующей площадки для производства со складскими помещениями оценивалась в 500 млн рублей. Образовавшейся нишей после прекращения разлива Coca-Cola и Pepsi в России может быть заполнена структурой бизнесмена Смагина, уточняется в статье.

28 сентября руководитель агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская оценила потери PepsiCo после ухода из России в 9-12 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с объемом годовой выручки американской компании на конец 2022 года с учетом ее темпов роста.

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