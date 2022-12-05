Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Глава ЦБ Венгрии заявил, что экономика страны «на грани кризиса»

close
100%
Global Look Press

Глава Национального банка Венгрии Дьёрдь Матолчи заявил, что экономика страны находится «на грани кризиса», а в следующем году инфляция достигнет самых высоких в ЕС показателей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо принять, что венгерская экономика в ситуации на грани кризиса», — подчеркнул Матолчи.

Финансовые и макроэкономические показатели Венгрии занимают последнее или предпоследнее место в ЕС, продолжил он, а в 2023 году они станут «самыми худшими», когда ожидаемая инфляция составит 15-18%. Глава Национального банка Венгрии подчеркнул, что в случае продолжения текущей экономической политики без «поворота на две трети» Венгрия рискует «проиграть это десятилетие». По его словам, последуют стагнация и стагфляция.

Он также отметил, что большей частью (80%) инфляцию в Венгрии вызвал взрыв цен на энергоносители, который начался во второй половине 2021 года.

«Сейчас ситуацию еще можно изменить, в будущем году — нет», — сказал Матолчи, добавляя, что «венгерский национальный банк просит и требует, чтобы венгерское правительство вернулось на путь восстановления равновесия и снова «выиграло» десятилетие».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее рассказал, что республика «много боролась» за национальные интересы во время переговоров в Евросоюзе (ЕС), в результате чего ее освободили от необходимости применения потолка цен на поставки сырья из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть