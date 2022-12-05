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ВТБ запустил новый сервис Mir Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов

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Depositphotos

ВТБ с 5 декабря запустил новый сервис Mir Pass для клиентов Private Banking и «Привилегия», который позволит владельцам премиальных карт Mir Supreme бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов России и за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Рады первыми представить совместную программу с платежной системой «Мир» – Mir Pass, единственную альтернативу ушедшему из России Priority Pass. Это более 100 бизнес-залов в аэропортах и ж/д вокзалах, доступных нашим клиентам», — заявил старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Он подчеркнул, что банк планирует расширять географию сервиса, в том числе за счет зарубежных направлений.

«Уверен, услуга будет интересна и востребована, особенно накануне новогодних праздников», — добавил Брейтенбихер.

По словам коммерческого директора платежной системы «Мир» Дмитрия Бувина, в сегодняшней ситуации одной из самых актуальных задач платежной системы «Мир» остается создание и развитие технологичных сервисов, востребованных как у банков, так и у держателей карт.

Сервис Mir Pass создан на основе международного оператора бизнес-залов ON PASS. После регистрации через сервисы ВТБ Онлайн и «Привет, Мир!» участник Private Banking и «Привилегия» получает специальный QR-код, который нужно предъявлять администратору бизнес-зала, входящего в программу ON PASS, даже если карты Mir Supreme в этот момент нет под рукой.
В ВТБ отмечают, что доступ к Mir Pass для VIP-клиентов банка будет безлимитным.

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