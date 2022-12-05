Handelsblatt: немецкая RWE требует от «Газпрома» компенсацию за отсутствие поставок газа

Немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российской компании «Газпром» из-за отсутствия поставок газа. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании.

RWE уже вторая немецкая энергетическая компания, которая требует от «Газпрома» оплаты. Uniper 30 ноября подала иск против «Газпрома», обвинив его в убытках от недопоставки газа. Ущерб от затрат на замену российского газа Uniper оценивает в €11,6 млрд.

Как отмечается в материале, Uniper и RWE имели фиксированные контракты на поставку газа с «Газпромом», но с начала сентября российская компания прекратила поставки газа по газопроводу «Северный поток-1» в Германию из-за чего немецкие компании были вынуждены закупать газ на мировом рынке по высоким ценам.

«Немецкие компании хотят, чтобы Газпром понес убытки. Но каковы их шансы на успех?» — пишет автор статьи.

По оценкам аналитика Гвидо Хойманна, RWE, вероятно, понесла расходы менее чем в один миллиард евро в результате недостающих объемов газа, что гораздо меньше, чем у Uniper.

«Трудно представить, что «Газпром» будет платить компенсацию за недопоставленный газ в разгар нынешнего конфликта», — считает автор статьи. При этом он отмечает, что это не означает, что европейским компаниям не получится добиться компенсаций, пусть и небольших. Как подчеркнули юристы, «Газпром» имеет сотни дочерних компаний в США и Европе и теоретически их можно было бы арестовать.

18 июля российская компания объявила о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа в Европу. В письме компании говорилось, что она более не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств, которые от нее не зависят. Пункт о форс-мажоре касается поставок с 14 июня, в том числе поставках в Германию по трубопроводу «Северный поток».