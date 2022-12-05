Группа «Черкизово» купила активы башкирской ГК «Русское зерно» за 6,4 млрд рублей

Входящий в группу «Черкизово» московский «Агропромышленный комплекс «Михайловский»» выиграл аукцион по продаже активов группы компаний «Русское зерно» в Башкирии и купил предприятие по начальной цене — 6,37 млрд руб., написало издание «РБК Уфа».

Уточняется, что среди активов ГК, которые вошли в состав лота, находятся права требования к АО «Птицефабрика Башкирия», АО «Турбаслинские бройлеры», уставные капиталы компаний «Турбаслинский бройлер», «Башкирское зерно», «Башкирское зерно+» и «Уфимский комбинат хлебопродуктов».

«Русское зерно» и все активы компании с марта 2019 года находятся под контролем банка «Траст». До этого агрохолдинг контролировал экс-совладельц Бинбанка Микаил Шишханов. Финансовую отчетность «Русского зерна» в кредитной организации не раскрыли.

«Черкизово» — крупнейший в России производитель мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Чистая прибыль группы за первые шесть месяцев 2022 года снизилась на 48,9% относительно аналогичного периода 2021 года и составила 6,9 млрд рублей.

Во второй половине мая пресс-служба группы «Черкизово» сообщила, что компания приобрела у финской Atria российский бизнес быстрого питания Sibylla.