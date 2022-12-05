Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Группа «Черкизово» купила активы башкирской ГК «Русское зерно» за 6,4 млрд рублей

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Входящий в группу «Черкизово» московский «Агропромышленный комплекс «Михайловский»» выиграл аукцион по продаже активов группы компаний «Русское зерно» в Башкирии и купил предприятие по начальной цене — 6,37 млрд руб., написало издание «РБК Уфа».

Уточняется, что среди активов ГК, которые вошли в состав лота, находятся права требования к АО «Птицефабрика Башкирия», АО «Турбаслинские бройлеры», уставные капиталы компаний «Турбаслинский бройлер», «Башкирское зерно», «Башкирское зерно+» и «Уфимский комбинат хлебопродуктов».

«Русское зерно» и все активы компании с марта 2019 года находятся под контролем банка «Траст». До этого агрохолдинг контролировал экс-совладельц Бинбанка Микаил Шишханов. Финансовую отчетность «Русского зерна» в кредитной организации не раскрыли.

«Черкизово» — крупнейший в России производитель мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Чистая прибыль группы за первые шесть месяцев 2022 года снизилась на 48,9% относительно аналогичного периода 2021 года и составила 6,9 млрд рублей.

Во второй половине мая пресс-служба группы «Черкизово» сообщила, что компания приобрела у финской Atria российский бизнес быстрого питания Sibylla.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть