Стоимость рождественского ужина в Британии выросла в 2022 году втрое сильнее зарплат

Стоимость продуктов, которые входят в традиционный рождественский ужин в Великобритании, выросла в 2022 году втрое сильнее зарплат. К таким выводам пришло крупнейшее британское профсоюзное объединение Trades Union Congress (TUC).

В организации уточнили, что цены на такие продукты, как индейка, свинина, овощи, выросли на 18%, а зарплаты в среднем увеличились лишь на 5,7%.

В связи с этим в профсоюзной организации призвали власти Соединенного Королевства увеличить минимальную оплату труда до £15 ($18,5) в час и индексировать зарплату сотрудникам в госсекторе в соответствии с ростом стоимости жизни.

На прошлой неделе пресс-служба аналитической компании Mintec сообщила, что рождественский ужин в Великобритании обойдется в 2022 году на 22,5% дороже относительно прошлого года.

Во второй половине ноября пресс-служба Бюро национальной статистики Великобритании сообщила, что годовая инфляция в стране по итогам октября 2022 года ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее.