Лавров заявил об интересе Азербайджана к использованию платежной системы «Мир»

Азербайджан проявляет интерес к использованию платежной системы «Мир» на территории страны. Кроме того, к настоящему времени уже три местных банка подключились к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), приводит слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова ТАСС.

«Есть интерес, мы это видим, и к использованию платежной системы «Мир» <....> Подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Центробанка РФ — также весьма и весьма актуальная тема: уже три банка азербайджанских работают на основе системы передачи финансовых сообщений ЦБ», — заявил Лавров в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Лавров также подчеркнул, что интерес Азербайджана к использованию платежной системы «Мир» может повысить двусторонние связи с Москвой представителей местного бизнес-сообщества. Кроме того, этот фактор является полезным с точки зрения развития контактов в туристической сфере.

25 апреля директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что Армения и Азербайджан перешли на рублевую схему оплаты российского газа. По его словам, порядка 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в национальных валютах.