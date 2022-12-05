Tasnim: три российских порта стали новыми пунктами для экспорта из Ирана

Иран расширил географию собственного экспорта, включив в список рынков сбыта три российских порта — Махачкалу, Олю и ВТС-порт в Астраханской области. По этим направлениям власти исламской страны планируют нарастить объемы грузовых доставок, сообщает местное агентство Tasnim со ссылкой на Организацию морского флота Ирана.

Решение было принято в целях ускорения погрузочно-разгрузочных работ и увеличения судоходства в российские порты. Эта мера вписывается в концепцию иранских властей по наращиванию торговых оборотов с Москвой и прикаспийскими странами, говорится в материале.

В настоящее время одним из основных каналов сбыта иранской продукции в России является порт Солянка. Однако в обозримом будущем страны смогут нарастить торговые обороты с помощью новых портовых каналов, которые ускорят доставку грузов в регион.

«В целях реализации общей политики правительства по развитию зарубежной торговли с Россией и другими странами Прикаспийского региона расширено число конечных пунктов для иранского экспорта. В настоящий момент в России, помимо порта Солянка, к списку… прибавились три порта: порт в Махачкале и порты группы компаний ВТС, а также порт Оля в Астрахани», — уточняется в статье.

5 декабря заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин заявил, что товарооборот России и Ирана в 2022 году превысил $4 млрд. По итогам первых десяти месяцев текущего года экспорт увеличился на 27%, а импорт — на 10%.