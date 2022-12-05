Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

В Госдуме предложили запретить онлайн-торговлю электронными сигаретами

Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить онлайн-торговлю электронными сигаретами

close
100%
Freepik

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением запретить онлайн-торговлю электронными сигаретами, передает RT cо ссылкой на соответствующее письмо. Парламентарий напомнил, что продажа через интернет традиционных табачных изделий в России запрещена, при этом устройства для электронного курения и никотиносодержащие вещества для них до сих пор можно приобрести на маркетплейсах.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на реализацию электронных сигарет и их отдельных компонентов в Российской Федерации через площадки онлайн-торговли», — говорится в тексте обращения.

Хамзаев также отметил, что только за последний год в России произошло несколько смертельных случаев среди несовершеннолетних в результате курения электронных сигарет. Также он привел результаты медицинских исследований, согласно которым употребление, как классической, так и нетрадиционной табачной продукции повреждает легкие, провоцирует симптомы астмы, а также оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Ранее глава бюджетного комитета Совета Федерации России Анатолий Артамонов в рамках встречи спикера СФ Валентины Матвиенко с заместителями глав ведомств предложил ввести контроль за оборотом табака по аналогии с крепким алкоголем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть