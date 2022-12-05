В Госдуме предложили запретить онлайн-торговлю электронными сигаретами

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением запретить онлайн-торговлю электронными сигаретами, передает RT cо ссылкой на соответствующее письмо. Парламентарий напомнил, что продажа через интернет традиционных табачных изделий в России запрещена, при этом устройства для электронного курения и никотиносодержащие вещества для них до сих пор можно приобрести на маркетплейсах.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о введении запрета на реализацию электронных сигарет и их отдельных компонентов в Российской Федерации через площадки онлайн-торговли», — говорится в тексте обращения.

Хамзаев также отметил, что только за последний год в России произошло несколько смертельных случаев среди несовершеннолетних в результате курения электронных сигарет. Также он привел результаты медицинских исследований, согласно которым употребление, как классической, так и нетрадиционной табачной продукции повреждает легкие, провоцирует симптомы астмы, а также оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Ранее глава бюджетного комитета Совета Федерации России Анатолий Артамонов в рамках встречи спикера СФ Валентины Матвиенко с заместителями глав ведомств предложил ввести контроль за оборотом табака по аналогии с крепким алкоголем.