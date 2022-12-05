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ТАСС: США и Евросоюз вывели из-под санкций нефть с «Сахалина-2» по просьбе Токио

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Владимир Михайлов/РИА «Новости»

Согласие США и Евросоюза временно вывести из-под действия антироссийских санкций нефть с проекта «Сахалин-2» было достигнуто по просьбе Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ответственного сотрудника Управления природных ресурсов и энергетики при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.

«Проект «Сахалин-2» крайне важен для Японии, оттуда поступает почти 9% потребляемого в стране сжиженного природного газа (СПГ). Он почти целиком идет на выработку электроэнергии, обеспечивая 3% ее генерации в Японии <....> Мы разъяснили такую ситуацию и попросили партнеров вывести эти поставки нефти из-под действия санкций», — пояснил местный чиновник.

По его словам, решение японских властей присоединиться к санкциям против «Сахалина-1» обусловлено тем, что в настоящее время Токио и так почти не импортирует нефть по данному каналу. При этом Япония намерена и дальше участвовать в разработке этого проекта.

«Мы намерены сохранить там свое присутствие, поскольку это один из немногих связанных с Японией проектов за пределами Ближнего Востока, от которого мы на 96% зависим по нефтяным поставкам. Однако в реальности Япония сейчас не импортирует нефть с месторождений «Сахалина-1». Поэтому нет необходимости выводить ее из-под санкций», — заключил чиновник.

5 декабря ТАСС со ссылкой на разъяснения Министерства иностранных дел (МИД) Японии сообщил, что период действия механизма потолка цен на нефть из России ограничен. Однако его сроки в настоящее время не определены, а уровень может быть пересмотрен в обозримом будущем.

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