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Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой ограничить доступ к YouTube

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку видеохостинга YouTube, а также рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории России деятельности американской компании Google. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина» компании «Конкорд».

Согласно заявлению, Google LLC распространяет информацию, «направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства». По мнению Пригожина, в отношении YouTube «должны быть приняты самые жесткие меры», и «необходимо срочно остановить распространение недостоверной информации», а также информации, направленной на дискредитацию власти.

В конце октября Евгений Пригожин уже обращался в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность видеохостинга YouTube на предмет распространения контента, очерняющего образ России.

Согласно его заявлению, после начала спецоперации РФ на платформе началась «информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей».

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