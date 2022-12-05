Глава Freedom Holding заявил, что 10-15% клиентов из России уже открыли счета в Казахстане

Порядка 10-15% клиентов бывшего российского подразделения Freedom Holding — компании «Фридом Финанс» — успели открыть брокерские счета в Казахстане. В связи с международным санкциями холдинг не может больше обслуживать клиентов в России, приводит слова главы Freedom Holding Тимура Турлова РБК.

Речь идет прежде всего о клиентах с большими портфельными активами. Именно на них сконцентрирована основная выручка брокерской компании, пояснил он.

«Это те клиенты, на обслуживании которых сконцентрирована наша выручка и прибыль, это 10-15% клиентской базы», — заявил Турлов.

При этом основной спрос на открытие брокерских счетов в Казахстане демонстрируют представители российского среднего класса, включая предпринимателей, высококвалифицированных специалистов и других, уточнил глава Freedom Holding.

«Это предприниматели, высококвалифицированные специалисты, люди, которые смогли накопить какие-то сбережения и понимают все вызовы хранения этих сбережений в рублях», — заключил Турлов.

4 декабря глава Freedom Holding Тимур Турлов заявил, что продажа российского бизнеса компании произошла по балансовой стоимости. Часть бизнеса была куплена за $140 млн, при этом из-за санкций сама сделка прошла в финансовом секторе России. В итоге конечная сумма сделки оказалась ниже ожиданий холдинга.