«Ъ»: российский бизнес не спешит переходить на цифровые платформы

По итогам 2021 года только 14,7% российских организаций использовали в своей деятельности различные экосистемы и маркетплейсы. Наибольшим спросом цифровые платформы пользовались у компаний, находящихся в иностранной собственности, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

«Реже всего цифровые платформы применяли в строительстве (8,5%), в сфере культуры и спорта (7,6%), а также в секторе операций с недвижимостью (7,5%). Наиболее активно работали с цифровыми платформами компании в иностранной собственности (каждая пятая). Среди предприятий российской и совместной форм собственности таких было 14,7%», — говорится в материале.

При этом чаще всего цифровыми платформами пользовали компании, работающие в финансовом секторе (33,2% фирм), сфере высшего образования (31,9%), оптовой и розничной торговле (24,6%), IT-отрасли (23,2%), сфере информации и связи (21,3%). В то же время услугами маркетплейсов пользовались только 9% компаний. А продавали через данные сервисы товары и услуги еще меньшее число российских фирм — 6,9%, уточняется в статье.

2 декабря Министерство финансов (Минфин) и Центробанк (ЦБ) внесли в кабмин доработанный проект развития финрынка России до 2030 года. Одним из основных приоритетов станет цифровизация финансового рынка страны в ближайшие восемь лет.