Депутат ГД Бессараб заявила, что власти подняли пенсии до уровня 2024 года

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала URA.RU, что пенсии по старости в России выросли до уровня, которого власти планировали достичь только в 2024 году.

Она уточнила, что к концу 2022 года средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров достигнет более 20 тыс. руб.

«Этого показателя мы планировали достичь только в 2024 году», — сказала Бессараб.

Однако по поручению президента пенсию повышали уже дважды, и она выросла почти на 19,5%. Таким образом, по словам депутата, удалось выйти на показатели 2024 года раньше установленного срока.

«Но мы не будем останавливаться. На следующий год будет также повышаться пенсия для всех категорий», — добавила парламентарий.

Ранее кандидат экономических наук кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова рассказала, что пенсия за январь 2023 года некоторым категориям граждан будет выплачена в декабре.