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ТАСС: страны ОПЕК+ решили сохранить текущий план по добыче нефти

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Global Look Press

Государства ОПЕК+ приняли решение сохранить текущий план по добыче нефти, следующая встреча организации на министерском уровне пройдет 1 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций.

«Такой же план. Без изменений», — заявил источник, напоминая, что план предусматривает сокращение производства на 2 млн баррелей в сутки с ноября.

21 ноября министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман опроверг информацию газеты The Wall Street Journal о рассмотрении странами ОПЕК+ вопроса увеличения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Газета The New York Times, ссылаясь на опрошенных аналитиков, писала, что ОПЕК+ в ближайшее время будет занимать выжидательную позицию на фоне введения эмбарго Евросоюза (ЕС) по отношению к нефти из России. Эксперты добавили, что с особо сложным выбором может столкнуться главная страна ОПЕК, Саудовская Аравия. Речь идет о том, что страна на фоне сложных отношений с западными странами может заменить нефть из России на своем рынке, но не хочет этого делать, чтобы не идти против РФ.

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