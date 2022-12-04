Эксперты рынка недвижимости заявили о возможном росте случаев задержки ввода домов

Сложная экономическая обстановка может привести к тому, что в России могут участиться случаи, когда ввод домов будет задерживаться застройщиками. Об этом РИА Недвижимость заявили участники рынка.

«Сейчас наблюдается дефицит кадров в стройотрасли, где не хватает около 5 млн рабочих. В качестве существенного фактора риска для ввода домов в России можно выделить частичную мобилизацию, еще более усугубившую дефицит кадров в строительстве», — отметили в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ).

При этом эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас нет особых поводов для массовой задержки ввода домов. Примерно 80% застройщиков не нарушают сроков сдачи объектов и лишь 15% делают это с задержкой до трех месяцев. Однако до июня 2023 года действует мораторий по включению строящихся домов в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО), поэтому реально проблемные объекты могут быть там не отражены.

Участники рынка добавили, что также сейчас нельзя взыскать неустойку за срыв сроков сдачи домов. То есть если дольщик даже и обратится в суд для взыскания неустойки, то суд просто откажет в иске. Поэтому, если случай с затягиванием сроков все-таки произошел, то можно попытаться договориться с застройщиком. Например, некоторые предоставляют дополнительные квадратные метры или оплату коммуналки за весь период просрочки.

3 декабря глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что отмена льготной ипотеки на новостройки после 2022 года может привести к тому, что в России образуется дефицит жилья.