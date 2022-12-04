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Экономист Черников заявил о снижении цен на летние сезонные товары к Новому году

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Снижение цен к Новому году может быть в сегменте сезонных летних овощей, в остальных же категориях товаров цены «остались на месте» или «немного подорожали». Об этом «Прайм» заявил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

«Даже если абстрагироваться от политики Банка России, почти все потребительские товары испытывают на себе влияние мировой инфляции», – отметил Черников.

По его словам, подорожание энергоресурсов привело к росту цен на удобрения. Вследствие этого подорожало пальмовое масло, которое всходит в состав многих продуктов.

Он добавил, что серьезного роста цен на товары перед Новым годом не будет, так как сейчас наблюдается достаточно невысокий покупательский спрос.

28 ноября в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) заявили, что затраты на продуктовый набор для приготовления оливье на четырех человек составят около 375 рублей, что на 0,4% ниже, чем годом ранее. В Ассоциации добавили, что сейчас килограмм огурцов можно приобрести за 100 руб., что на 20% дешевле, чем в прошлом году, килограмм картофеля — за 30 руб. (-33%), моркови — за 33 руб. (-26%).

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