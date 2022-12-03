Импорт газа из России в Италию сократился в октябре почти на 99% относительно 2021 года

Италия закупила в октябре 31 млн кубометров российского газа, что на 98,7% меньше относительно октября 2021 года, написала газета Il Sole 24 Ore.

Уточняется, что в октябре 2021 года Италия импортировала 2,29 млрд кубометров топлива из России. Сокращение объема поставок обусловлено в том числе тем, что в октябре 2022 года на фоне мягкой погоды и более экономного использования электроэнергии Италия потребила на 1,35 млрд кубометров (или на 24,2%) меньше, чем годом ранее.

Как пишет газета, всего за первые 10 месяцев 2022 года Италия импортировала 60,8 млрд кубометров. Наибольший объем пришелся на поставки из Алжира — 19,3 млрд кубометров.

На этой неделе министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин сообщил, что республика нуждается в 20 млн кубометрах российского газа ежедневно.

В конце октября глава итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италия смогла добиться увеличения поставок газа из Алжира. По его словам, алжирский импорт заменил то количество газа, которое страна получала от российского «Газпрома» по южному направлению.