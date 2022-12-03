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Эксперт Хортай: эмбарго на российскую нефть «ослабит энергетическую безопасность Европы»

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Brendan McDermid/Reuters

Директор отдела климатической политики центра Szazadveg Оливер Хортай заявил, что эмбарго на российскую нефть «ослабит энергетическую безопасность Европы». Об этом он сообщил газете Magyar Nemzet.

По его словам, вступающее в силу 5 декабря нефтяное эмбарго «беспрецедентно по уровню вмешательства в экономический процесс».

По мнению Хортая, даже если Европе удастся заменить нефть из РФ, ее аналоги из других стран намного дороже.

«Поэтому нефтяное эмбарго снизит энергетическую безопасность и увеличит расходы, что, скорее всего, приведет к усилению инфляционного давления и углублению разворачивающегося экономического кризиса», — считает он.

Ранее сообщалось, что страны G7 и Австралия планируют внимательно следить за эффективностью политики «ценового предела» на российскую нефть и не исключили возможности корректировок предельной стоимости по мере необходимости. Об этом говорится в совместном заявлении коалиции, опубликованном на сайте американского Минфина.

2 декабря стало известно, что «Большая семерка» и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

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