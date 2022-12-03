Эксперт Хортай: эмбарго на российскую нефть «ослабит энергетическую безопасность Европы»

Директор отдела климатической политики центра Szazadveg Оливер Хортай заявил, что эмбарго на российскую нефть «ослабит энергетическую безопасность Европы». Об этом он сообщил газете Magyar Nemzet.

По его словам, вступающее в силу 5 декабря нефтяное эмбарго «беспрецедентно по уровню вмешательства в экономический процесс».

По мнению Хортая, даже если Европе удастся заменить нефть из РФ, ее аналоги из других стран намного дороже.

«Поэтому нефтяное эмбарго снизит энергетическую безопасность и увеличит расходы, что, скорее всего, приведет к усилению инфляционного давления и углублению разворачивающегося экономического кризиса», — считает он.

Ранее сообщалось, что страны G7 и Австралия планируют внимательно следить за эффективностью политики «ценового предела» на российскую нефть и не исключили возможности корректировок предельной стоимости по мере необходимости. Об этом говорится в совместном заявлении коалиции, опубликованном на сайте американского Минфина.

2 декабря стало известно, что «Большая семерка» и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.