Чуть больше трети предпринимателей заявили, что собираются выплатить новогоднюю премию

Больше трети (38,7%) предпринимателей собираются выплачивать премию своим сотрудникам на Новый год. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проведенный собственный опрос.

«Думаю, как и в прошлом году, сможем поддержать сотрудников материально, но в каком объеме, станет ясно во второй половине декабря. В уходящем году у нас хорошие результаты, рынок довольно-таки широкий», — отметил генеральный директор ООО «Гжель-художественные мастерские Петр Сивов.

Другие предприниматели и бизнесмены указали на то, что будут выплачивать премии работникам, если план к концу года будет выполнен или был внесен существенный вклад в работу компании.

Остальные представители бизнеса заявили, что не будут выплачивать новогоднюю премию из-за того, что у них это не предусмотрено бизнес-планом или стратегией компании. Кроме того, для некоторых мотивацией является выведение проекта на окупаемый уровень, чтобы не было убытков.

В конце ноября в исследовании, проведенном в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование» сообщалось, что 57% сотрудников российских компаний готовы отказаться от коллективных новогодних празднований, если взамен смогут получить премии или иные формы поощрений.