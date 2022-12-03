Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Чуть больше трети предпринимателей заявили, что собираются выплатить новогоднюю премию

close
100%
Depositphotos

Больше трети (38,7%) предпринимателей собираются выплачивать премию своим сотрудникам на Новый год. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проведенный собственный опрос.

«Думаю, как и в прошлом году, сможем поддержать сотрудников материально, но в каком объеме, станет ясно во второй половине декабря. В уходящем году у нас хорошие результаты, рынок довольно-таки широкий», — отметил генеральный директор ООО «Гжель-художественные мастерские Петр Сивов.

Другие предприниматели и бизнесмены указали на то, что будут выплачивать премии работникам, если план к концу года будет выполнен или был внесен существенный вклад в работу компании.

Остальные представители бизнеса заявили, что не будут выплачивать новогоднюю премию из-за того, что у них это не предусмотрено бизнес-планом или стратегией компании. Кроме того, для некоторых мотивацией является выведение проекта на окупаемый уровень, чтобы не было убытков.

В конце ноября в исследовании, проведенном в рамках проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование» сообщалось, что 57% сотрудников российских компаний готовы отказаться от коллективных новогодних празднований, если взамен смогут получить премии или иные формы поощрений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть