Министр Урсо заявил, что Италия не собирается национализировать НПЗ «Лукойла» на Сицилии

Никакой национализации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Лукойла» ISAB на Сицилии быть не может. Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявил министр экономического развития Италии Адольфо Урсо.

«Для «Лукойла» мы определили процедуры временного администрирования перед лицом рисков непрерывности производства в результате санкций. Это органическая мера для защиты национальных интересов в стратегических производственных секторах», — отметил Урсо.

По его словам, компания «Лукойл» сама выразила намерения сотрудничать с правительством.

ISAB — крупнейший НПЗ в Италии. До начала спецоперации на Украине он закупал до 40% российской нефти. Кроме того, именно от этого завода зависит экономика Сицилии, так как именно там работает большая часть жителей острова.

1 декабря газета Financial Times со ссылкой на сообщение источников писала, что российская нефтяная компания «Лукойл» возобновила переговоры с американской энергетической Crossbridge Energy Partners о продаже последней находящегося на Сицилии НПЗ ISAB. По данным собеседников издания, «Лукойл» планирует заключить соглашение о продаже своего актива на сумму €1,5 млрд до 5 декабря.