Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Министр Урсо заявил, что Италия не собирается национализировать НПЗ «Лукойла» на Сицилии

close
100%
Depositphotos

Никакой национализации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Лукойла» ISAB на Сицилии быть не может. Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявил министр экономического развития Италии Адольфо Урсо.

«Для «Лукойла» мы определили процедуры временного администрирования перед лицом рисков непрерывности производства в результате санкций. Это органическая мера для защиты национальных интересов в стратегических производственных секторах», — отметил Урсо.

По его словам, компания «Лукойл» сама выразила намерения сотрудничать с правительством.

ISAB — крупнейший НПЗ в Италии. До начала спецоперации на Украине он закупал до 40% российской нефти. Кроме того, именно от этого завода зависит экономика Сицилии, так как именно там работает большая часть жителей острова.

1 декабря газета Financial Times со ссылкой на сообщение источников писала, что российская нефтяная компания «Лукойл» возобновила переговоры с американской энергетической Crossbridge Energy Partners о продаже последней находящегося на Сицилии НПЗ ISAB. По данным собеседников издания, «Лукойл» планирует заключить соглашение о продаже своего актива на сумму €1,5 млрд до 5 декабря.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть