После того, как страны «G7» договорятся о введении потолка цен на нефть из России, может начаться эра «большого схематоза». Об этом ИА REGNUM заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Сейчас начнется эра большого «схематоза», когда начнут нефть перегружать в море с танкера на танкер. Так что Россия вряд ли потеряет большие объемы поставок нефти на международный рынок», — отметил Зубец.

По его словам, все-таки определенные потери по нефтепродуктам будут, так как появится много переработчиков из развивающихся стран. Они будут брать российскую нефть, перерабатывать ее, после чего перепродавать в Европу.

Он добавил, что Россия, так или иначе, не будет признавать этот потолок цен. Причем российская сторона будет предлагать нефть по приемлемым для себя ценам. Дальше уже все будет зависеть от покупателей, то есть согласны они или нет.

Ранее в субботу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что страны Евросоюза сами себе устраивают энергетический кризис. Таким образом он прокомментировал установление странами «Большой семерки» (G7) потолка цен на российскую нефть.

Ранее в этот день страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В тексте говорится, что ограничение начнет действовать «5 декабря или вскоре после» этой даты.