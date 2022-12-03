Экономист спрогнозировал курс доллара и евро

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру» порассуждал, что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время.

Он отметил, что экономика России находится в периоде адаптации. В США наблюдались кризисные явления, но американским властям удалось стабилизировать ситуацию. Таким образом Беляев полагает, что в базовом варианте курс доллара не изменится.

«Как он стоит на уровне 61, так и будет в течение этих месяцев гарантированно, если не будет каких-то экстраординарных событий», — рассказал Беляев.

Менее оптимистично эксперт настроен по отношению к перспективам европейской экономики.

«Пока они держатся. У них нефтегазовый кризис еще полностью не проявился в силу того, что частично они выходят за счет экономии, частично за счет альтернативных поставок, частично за счет того, что они наполнили хранилища резервами», — предположил аналитик.

Вместе с тем, по словам специалиста, ситуация в Европе может ухудшиться в декабре-январе. Он предположил, что курс евро упадет до 61-62 рублей.

В конце ноября член Общественной палаты России, доктор экономических наук Иосиф Дискин заявил, что колебания курса рубля в декабре составят около 5% на фоне дефицитного бюджета.