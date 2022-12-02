Стоимость рождественского ужина в Великобритании за год повысилась на 22%

Рождественский ужин в Соединенном Королевстве обойдется в 2022 году на 22,5% дороже относительно прошлого года. Об этом написал ТАСС со ссылкой на подсчеты аналитической компании Mintec.

Аналитики оценивали ингредиенты основных рождественских угощений — йоркширского пудинга (мука, молоко и яйца), рождественского пудинга (миндаль, изюм, сахар) и блюда из мяса индейки или свинины, подаваемого с гарниром из картошки, моркови и пастернака.

Повышение цены на эти продукты объяснили нарушением цепочек поставок из-за ситуации на Украине, пандемией коронавируса, последствиями выхода Великобритании из состава Евросоюза (ЕС).

В июле агентство Bloomberg написало, что стоимость «английского завтрака» в Британии за год выросла на 18% на фоне роста инфляции и подорожания энергоресурсов.

Во второй половине ноября пресс-служба Бюро национальной статистики Великобритании сообщила, что годовая инфляция в стране по итогам октября 2022 года ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее.