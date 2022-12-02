В Институте энергетики назвали нормальным потолок цен в $60 для российской нефти

Введение потолка цен на продажу российской нефти в $60 станет приемлемым решением для всех сторон. Такое мнение в разговоре с Lenta.ru высказал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

«Некоторое время назад Соединенные Штаты предлагали ставить планку от $60. В принципе, $60 — это нижняя планка из того, что было предложено. Это нормальная цена, все-таки не $30, которые лоббировали Прибалтика и Польша», — оценил предложение аналитик.

При этом основная интрига, по словам Рыкова, заключается в том, как на попытку регулирования сырьевых цен отреагирует Москва. Затем важным станет, сколько исключений для этого положения примет Еврокомиссия (ЕК).

Ранее 2 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции отказался комментировать решение Евросоюза (ЕС) о введении потолка цен на российскую нефть.

Затем в тот же день постпред Польши при ЕС Анджей Садось заявил, что альянс достиг договоренности по предложению G7 ввести потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель. По его словам, 3 декабря решение должен утвердить Совет ЕС.