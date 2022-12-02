Компания, производившая в РФ мороженое Baskin Robbins, надеется сохранить прибыль после смены бренда

В компании «БРПИ», которая производила в России мороженое под маркой Baskin Robbins, подтвердили «Газете.Ru» смену бренда на BrandICE. Как следует из ответа пресс-службы «БРПИ» на запрос, Роспатент зарегистрировал новый товарный знак компании. Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что «БРПИ» подала заявку на регистрацию товарного знака BrandICE в Роспатент. В пресс-службе «БРПИ» заявили «Газете.Ru», что рассчитывают на сохранение прибыли после смены бренда.

«После ребрендинга сеть кафе-мороженое АО «БРПИ» работает под новым товарным знаком BRandICE, зарегистрированном в Роспатенте РФ. Вывески и интерьеры меняются в соответствии с концепцией дизайна нового бренда. Сотрудничество с действующими франчайзи и стандарты управления сетью сохраняются. Кафе обеспечены продукцией в полном объеме и функционируют в штатном режиме. Падение прибыли не предполагается», — рассказали представители «БРПИ».

По их словам, качество, натуральность продукции и широкий выбор ассортимента сохраняются на прежнем уровне. Кафе продолжают работу в прежних локациях, добавили собеседники.

В «БРПИ» уточнили, что в течение трех лет компания намерена открыть 100 новых кафе в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Планируется активно развивать ассортимент мороженого и в течение трех лет увеличить представленность бренда в розничных сетях и маркетплейсах на 25%», — отметили представители «БРПИ».

По данным «Коммерсанта», ребрендинг связан с утратой права «БРПИ» на использование бренда Baskin Robbins. Один из управляющих кафе Baskin Robbins в Подмосковье подтвердил газете, что получил уведомление о смене бренда около месяца назад и с 1 декабря должен сменить вывеску. В БРПИ и владеющей брендом Baskin Robbins американской Inspire Brands комментарии не предоставили. На вопрос «Газеты.Ru», с чем связан ребрендинг, в «БРПИ» не ответили.